An Komfort mangelt es in so manchen Bunkern nicht.

Wenn man in die Welt dieser speziellen Immobilien eintaucht, dann fallen zwei Dinge auf. Zum einen der Sound, in dem sie annonciert werden. Ein Sound, der völlig andere Features hervorhebt, als man sie gewohnt ist. "Diese Schönheit wurde aus Stahlträgern gefertigt, die alles überdauern. Der Mensch, der sie schuf, wusste, was er tat." Oder: "Die ,Executive Residence' wird Sie schützen in Zeiten der Not. Weit entfernt ist der nächste geteerte Weg. Das Anwesen ist nicht zu orten, nicht zu sehen, nicht zu hören. Das Badezimmer kommt mit Kompost-Toilette."