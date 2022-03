Von Sonja Zekri

Die Nachkriegszeit in Deutschland ist vorbei, und das ist kein Grund zur Freude, kein Grund zur Erleichterung, aber ein Grund innezuhalten. Auch und gerade, weil Kiew belagert ist und in der Ukraine Menschen sterben, weil der russische Präsident Wladimir Putin mit Nuklearwaffen droht, weil alles in Frage steht, was jahrzehntelang für sicher gehalten wurde.