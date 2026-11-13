Die Badeente für 9,99 Euro, zehn Zentimeter lang und 20 Gramm schwer, die es seit gestern als Fanartikel im ersten offiziellen Bundeswehr-Onlineshop zu kaufen gibt, ist „leider vergriffen“. Kaum 24 Stunden, nachdem der Merchandise-Shop „zum Geburtstag der Bundeswehr am 12. November“ an den Start ging: Und schon dermaßen beliebt? Wow. Oder gehört „leider vergriffen“ zur Bundeswehr wie „leider verspätet“ zur Deutschen Bahn und „leider ein Fiasko“ zur deutschen Infrastruktur?

Was die Ente angeht, so heißt es dazu auf der Merch-Homepage: „Wow, ihr habt uns komplett überrannt (...) Unsere Depots sind leergefegt.“ So leergefegt, wie, sagen wir, der Bestand an einsatzbereiten Soldaten? An tauglichen Kasernen? An Munition und Socken? An Panzern, Kampfjets und Fregatten? Wow.

Zum Badeenten-Defizit heißt es im Shop: „Unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, Nachschub zu ordern.“ Wer die Grotesken im Beschaffungswesen der Bundeswehr kennt, wo es auch in Panzern um zivile Feinstaubwerte und schwangerschaftstaugliche Sitze geht und seit 2010 eine Lücke in der Luftaufklärung klafft, die bis heute (Projekt „Pegasus“) nicht geschlossen ist – der ahnt, dass „mit Hochdruck“ eher eine Drohung als ein Versprechen ist. Man kennt Architekten, die gerade Kasernen bauen für die Bundeswehr und auf Nachfrage sagen: Stuttgart 21, das ist gar nichts gegen die Bundeswehr-Bürokratie. Dann weinen sie.

Besser, wenn uns Enten-Fans als Russen überrennen

Man muss sagen (auch wenn es wie dazumal an Landesverrat grenzt): Die Bundeswehr ist jetzt auch Badeenten-technisch nur bedingt abwehrbereit. Ein Glück, dass Franz Josef Strauß das nicht mehr erleben muss, und dass die Spiegel-Affäre mit dem legendären Hefttitel „Bedingt abwehrbereit“, die ihm als Verteidigungsminister den Schlaf raubte, aus dem Jahr 1962 fast vergessen ist.

Apropos Russen, die unser Land überrennen könnten, so wie die enthusiastischen Enten-Fans den Militaria-Shop: Kann es trotzdem sein, dass die Bundeswehr, die zuletzt Hunderttausende Menschen zu Demos gegen die Wehrpflicht auf die Straßen locken konnte (was mutmaßlich nicht besser wurde, zumindest bei Frauen, seit soeben das Ausmaß sexueller Belästigungen in der Truppe bekannt wurde), dass diese Armee nun was Versöhnliches anbietet? Was für die Badewanne? Die Bundeswehr als lange verkannter Sympathieträger: Das wäre ja endlich mal eine gute Nachricht.

Frieden schaffen mit mehr Enten und weniger Waffen. Im Shop-Sprech hört sich das so an: „Ob beim Sport, im Büro oder in der Freizeit: Wer zur Bundeswehr gehört oder mit ihr verbunden ist, kann das jetzt auch zeigen.“ Neben der laut Bundeswehr „wohl coolsten Ente im Teich“, die trotz ihrer Watschel-Natur der absolute Renner der Merch-Offensive ist, wird unter anderem angeboten: ein Zollstock mit aufgedrucktem Eisernem Kreuz, die Taschenlampe „Warrior 3S“ und ein Bundeswehr-Armeemesser, das vernünftigerweise vom Erfinder des Schweizer Armeemessers produziert wird. Von Victorinox. Aus „wunderschönem Nussbaumholz“. Im Bundeswehr-Shop – „soon“ – heißt es allerdings, das Messer könne leider erst demnächst mal geliefert werden. Das muss der Pegasus-Fluch sein.

Den Bundeswehr-Parka trug man früher als Zeichen gegen die Bundeswehr

Abgesehen davon, dass die Bundeswehr gerne mal was Vergriffenes oder noch nicht Vorhandenes oder noch nicht Geliefertes oder was noch nicht Feinstaubzertifiziertes oder was noch nicht ganz Durchdachtes oder so was wie den neuen digitalen Funk, der als Gerät zu groß geraten ist und jetzt nicht mehr in die dafür vorgesehenen Panzer passt, beweinen muss: Das Enten-Wow ist letztlich ein gutes Zeichen. Seien wir dankbar. Kritik gibt es aber auch: Linke-Fraktionschef Sören Pellmann meint laut Spiegel: „Mit der Forderung, die Bundeswehr soll raus aus den Schulen, meinten wir ganz sicher nicht, sie soll ihre Werbung in die Badewannen von Kleinkindern tragen.“ Quietschenten mit Sturmgewehr, das sei eine „unangebrachte Verharmlosung“.

Die gab es aber auch früher schon: etwa in Form des kultigen Bundeswehr-Parkas, günstig zu kaufen im Army-Shop. Heute gibt es stattdessen im Fanshop neben Schokolade, Basecaps und Hoodies auch eine Collegejacke für 150 Euro in einer Mischung aus Schlamm und Grün. Früher hat man den Parka eher als Zeichen gegen die Bundeswehr getragen. Durch und durch ironisch natürlich, etwas verharmlosend womöglich und im Zweifel: ohne Hoheitszeichen. Dafür als textiles Erkennungszeichen für Spontis, Hausbesetzer, Wehrdienstverweigerer oder wenigstens Langhaarige, die später Soziologie studiert haben.

Die beliebte Badeente im Flecktarn könnte in Zeiten, da Spontis, Hausbesetzer und Wehrdienstverweigerer im BW-Parka so selten geworden sind wie Wehrdienstbegeisterte unter den Gen-Z-regelt-Massen, entweder auf das Ende der ironischen Distanz zur Bundeswehr hindeuten. Oder aber auf deren endgültige Ironisierung. Besser wäre es allemal, die deutsche Gesellschaft würde ihr Verhältnis zum Militärischen, samt paartherapiebedürftiger Spaltung in Russlandversteher und „Panzer-Tonis“ wie Anton Hofreiter, mal ganz grundsätzlich befrieden. Gern auch in der Badewanne. Nur bitte ohne Sturmgewehr.