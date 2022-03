Von Cornelius Pollmer

Für die Bundesregierung erhielt das Wort der Minister für Ernährung und Landwirtschaft, Christian Schmidt, CSU. Im Dezember 2015 sollte Schmidt im Parlament zum Tierschutzbericht sprechen, jedoch gestattete er sich zunächst einen Exkurs. Der Minister redete über die erste gesamtdeutsche Bundestagswahl (25 Jahre her), er richtete einen persönlichen Gruß an zwei natürlich "liebe" Kollegen (waren damals auch schon dabei), und er muss danach in seiner Rede zu einer Art Höhepunkt gefunden haben, von dem im Parlament allerdings niemand noch etwas mitbekam - sämtliche Abgeordnete waren bereits hingerafft von einer Art Narkolepsie. Schmidt stand am Pult in der Stille und sagte: "Hier fehlt der Applaus."