Zum Hauptinhalt springen

Bully in MünchenUnverschämterweise ziemlich gut

Lesezeit: 3 Min.

„Schickt's ma den Lustigsten!“: Michael Bully Herbig kann auch live, wie er in München zeigte.
„Schickt's ma den Lustigsten!“: Michael Bully Herbig kann auch live, wie er in München zeigte.
Luis Zeno Kuhn

„Leider live“ heißt der Abend, mit dem Bully Herbig die Münchner Olympiahalle ausverkauft. Offiziell ganz ohne Programm. Aber ein bisschen was vorbereitet hat er dann doch.

Von David Steinitz

SZ bei Google bevorzugen

Auf der Suche nach einem bestimmten Fan-Phänotyp wird man an diesem Abend nicht fündig. Während man die Anhänger der meisten Rockbands und auch nicht weniger Comedians sofort am Aussehen und manchmal sogar am Geruch erkennt (schon mal aus Versehen mit ungefähr 70 000 Tote-Hosen-Fans und ihren 70 000 Dosenbieren bei 35 Grad in der Berliner U-Bahn gestanden?), hat Bully Herbig eine breit aufgestellte und frisch geduschte Verehrerschaft.

Zur SZ-Startseite

Oasis
:Gibt’s jetzt Prügel?

Die Doku „Don't Look Back in Anger“ zeigt den Moment, in dem sich Liam und Noel Gallagher nach 15 Jahren das erste Mal wieder begegnen, um fürs „Oasis“-Comeback zu proben. Kleiner Spoiler: Das ist sehr lustig.

SZ PlusVon David Steinitz

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite