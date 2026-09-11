„Leider live“ heißt der Abend, mit dem Bully Herbig die Münchner Olympiahalle ausverkauft. Offiziell ganz ohne Programm. Aber ein bisschen was vorbereitet hat er dann doch.

Auf der Suche nach einem bestimmten Fan-Phänotyp wird man an diesem Abend nicht fündig. Während man die Anhänger der meisten Rockbands und auch nicht weniger Comedians sofort am Aussehen und manchmal sogar am Geruch erkennt (schon mal aus Versehen mit ungefähr 70 000 Tote-Hosen-Fans und ihren 70 000 Dosenbieren bei 35 Grad in der Berliner U-Bahn gestanden?), hat Bully Herbig eine breit aufgestellte und frisch geduschte Verehrerschaft.