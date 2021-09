Von Cornelius Pollmer

Der Ort Userin liegt zwischen Sehnsucht und Hölle im Hinterland, so weit weg von allem, dass die Autobahn nicht mal mehr ausgeschildert ist. Userin, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, damit auch: Landkreis Arsch der Heide. Auf der Fahrt dorthin geht es vorbei an soldatischen Sonnenblumen, die müde und gramgebeugt millionenfach zu Boden starren; als wäre nicht nur Herbst, als wäre gerade schon wieder etwas Furchtbares passiert in der Welt. Es geht über streets, die teilweise no names haben und dann gar keine mehr sind wie zum Beispiel der saftige Streifen Zufahrtswiese, der am Ziel zu einem "Kulturstall" führt.