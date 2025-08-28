Nimmt jede Verschwörungstheorie ihren Anfang in der Wirklichkeit? Emma Stone und Yorgos Lanthimos haben zusammen „Bugonia“ gedreht, aber diesmal sind sie nicht in Bestform.

Von Susan Vahabzadeh

Nur selten sucht der Herbst den Lido heim, bevor die Filmfestspiele von Venedig sich dem Ende zuneigen, aber diesmal tröpfelt und graut es von Anbeginn, und dann ist das Festivalgelände am Lungomare nur halb so hübsch. Allerdings hat dieser Ort auch in jüngerer Vergangenheit schon Schlimmeres erlebt als ein bisschen Regen. Vor etwa fünfzehn Jahren wurde mit dem Bau eines neuen Festivalpalasts begonnen, was zu nichts führte außer einem riesigen Krater.