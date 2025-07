Streit um Kita-Mottos, Streit um Spielplatzschilder, Streit um Freibadposter, auf denen Frauen Männer belästigen: Wie schaffen wir es, wieder mehr miteinander zu diskutieren als aneinander vorbei?

Von Gerhard Matzig

„Wenn die Kinder könnten, würden sie diese Erwachsenen wahrscheinlich am liebsten an den Marterpfahl binden.“ Das ist eine Mutmaßung der Bild-Zeitung vom Ende der vergangenen Woche. Kurz zuckt man zusammen. Zumal als früherer Cowboy. Außerdem überlegt man, ob die an sich lustige Marterpfahl-Idee zur Sedierung durchdrehender Erwachsener und heißlaufender Kulturkämpfe als Akt der kulturellen Aneignung zu verurteilen ist. Schwieriges Terrain.