Die subtilen Gesten sind ja oft die deutlichsten. Die Stiftung der Sammlung Emil G. Bührle hat am Donnerstag in ihren Stiftungsstatuten ein kleines, aber entscheidendes Detail gestrichen. Zweck der Stiftung ist es weiterhin, die umstrittene Kunstsammlung „als Ganzes zu erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“. Aber nicht mehr in „der Stadt Zürich“. Diese vermeintlich kleine Änderung bringt eine neue Dynamik um die seit Jahren geführte Diskussion über den Umgang mit erwiesener und vermuteter Raubkunst in der Sammlung.
KunstDann halt ohne uns
Die berühmte private Kunstsammlung Bührle und die Stadt Zürich streiten um Raubkunst-Vorwürfe. Nun steht die Drohung im Raum, dass die Stiftung die Stadt verlässt.
