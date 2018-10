21. Oktober 2018, 18:55 Uhr Bühne Homer als Helden-Ulk

Lorenz Seib entwickelte mit vier Schauspielern am TamS eine teils schwungvolle, teils unentschlossene Version der "Odyssee"

Von Petra Hallmayer

"We are the champions", singen die vier Griechen siegestrunken draußen vor der Tür, ehe sie in Nebelschwaden gehüllt hereinmarschieren. Triumphierend halten sie ihre Trophäen hoch und skandieren: "Troja ist platt!" Aus einem Guckkasten auf der Bühne, in dem sich ein meerblaues Tuch wölbt, weht eine riesige Plastikplane weit in den Zuschauerraum hinein. Mit einem tollen Intro beginnt die neue Inszenierung "Sie sinken, wir winken. Die Odyssee." im TamS.

In einer Talkrunde sitzen Odysseus, Poseidon und dessen Sohn Polyphem, der ...