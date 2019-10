Peter Handke - Gerechtigkeit für Serbien

Das absolut beherrschende Literaturthema des Monats war ein Wiedergänger aus den neunziger Jahren. Der Literaturnobelpreis 2019 ging an Peter Handke und sofort war eine Frage wieder da: Desavouiert seine Parteinahme für Serbien und die serbische Politik im Jugoslawienkrieg sein ganzes Werk? Härtester Gegenvorwurf von Handke selbst und auch seinen Apologeten an seine erbitterten Kritiker: Sie hätten ihn nicht genug gelesen. Und so gerieten, neben manchen Handke-Klassikern wie dem "Wunschlosen Unglück" oder "Mein Jahr in der Niemandsbucht", seine Serbien-Texte wieder auf die Leselisten, vor allem jener, der 1996 in der Süddeutschen Zeitung unter dem Titel "Gerechtigkeit für Serbien" abgedruckt worden war.

