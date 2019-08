Dana von Suffrin - Otto

Damit, dass diese Sprachmelodie in der deutschen Literatur noch einmal zu hören sein würde, war wirklich nicht zu rechnen. Doch hier ist sie: "Otto", der Debütroman der 1985 geborenen Historikerin Dana von Suffrin, knüpft an jiddische Erzähltraditionen an, modernisiert sie, holt sie in die Gegenwart, und ist außerdem wahnsinnig lustig. Ein kleines Wunder.

Lesen Sie hier die ausführliche Rezension von Felix Stephan.