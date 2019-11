Mehr als ein halbes Jahr verbrachte Samantha Cristoforetti als Bordingenieurin im All. Auf der Bücherschau stellte sie nun ihr Buch "Die lange Reise. Tagebuch einer Astronautin" vor. "Ich hatte dieses tiefe Gefühl des Friedens und der Freude. Ich wusste, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre." Cristoforettis Augen leuchten. Sie lächelt, oft tut sie das, sie sitzt auf der Blackbox-Bühne im Gasteig und wirkt dabei so nahbar und offen, als würde sie ihre Geschichte "einer guten Freundin auf einer langen Zugfahrt erzählen".

Es ist eine Geschichte von großen Träumen, einem langen Atem und außerirdischen Erfahrungen: 199 Tage, 60 Stunden und 45 Minuten verbrachte die heute 42-Jährige 2014/2015 an dem Ort, dem sie sich zu 100 Prozent zugehörig fühlt - im Weltall auf der internationalen Raumstation ISS. Forschend, schwebend und staunend, so lange wie noch keine andere Frau vor ihr. In ihrem Buch "Die lange Reise. Tagebuch einer Astronautin" teilt sie ihre Erfahrungen, die freudigen und die mühsamen. Denn Cristoforettis Weg zur ISS beginnt bereits 2008: In einem langwierigen Auswahlverfahren setzt sich die gebürtige Mailänderin gegen rund 8400 Bewerber aus aller Welt durch und wird schließlich Teil einer sechsköpfigen Kosmonauten-Crew der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Sechs lange Jahre dauern die Vorbereitungen für diese Mission, bis die Kampfpilotin und Ingenieurin, die unter anderem an der TU München studierte, am 23.11.2014 in ihrem Tagebuch vermerkt: "Aufgewacht bin ich noch auf der Erde, schlafen gehen werde ich im Weltall." Der Alltag in der Schwerelosigkeit ist genau durchgetaktet: arbeiten und forschen, Sport treiben, um dem Muskel- und Knochenschwund entgegenzuwirken, mit der Familie skypen. Und natürlich immer wieder staunen ob der Schönheit unseres Planeten.

Die Reise habe Cristoforettis Sicht auf die Welt geprägt: "Nicht die Erde ist zerbrechlich, wir sind es. Der Erde geht es gut, die gab es schon lange vor uns und wird es auch lange nach uns geben. Aber wenn wir das Klima zerstören, dann haben wir Menschen ein Problem", sagt sie ruhig, aber mit Nachdruck. Inzwischen arbeitet die Mailänderin schon an ihrem nächsten Projekt - Gateway soll es heißen und beschreibt eine geplante Raumstation auf einer Mond-Umlaufbahn. Sie wird nicht aufhören, nach den Sternen zu greifen.