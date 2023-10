Von Marie Schmidt und Felix Stephan

In diesem Jahr gab es in Frankfurt keine Performance der Betroffenheit wie letztes Jahr, als sich Kim de l'Horizon zum Zeichen der Solidarität mit den Protesten der Frauen in Iran im Kaisersaal des Frankfurter Römer selbst Kopfhaar abrasierte. Der frisch mit dem Deutschen Buchpreis 2023 ausgezeichnete Österreicher Tonio Schachinger begab sich ernst, nüchtern und leise in die Widersprüche dieses Jahres.