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LiteraturShida Bazyar gewinnt den Deutschen Buchpreis

Lesezeit: 3 Min.

Die Autorin Shida Bazyar.
Die Autorin Shida Bazyar.
Foto: Hannes P. Albert/dpa

Ihr Roman „Die Lücken“ ist zum besten Roman des Jahres gekürt worden. Eine gute Wahl.

Von Bernhard Heckler

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Das Wichtigste zuerst: Shida Bazyar hat mit ihrem Roman „Die Lücken“ den Deutschen Buchpreis gewonnen. Die ex-Post-Auflösung kommt so lapidar daher: Es ist gute Tradition geworden, dass sich am Vorabend der Frankfurter Buchmesse im Kaisersaal des Frankfurter Römers ein Cliffhanger an den anderen reiht, bis endlich die Siegerin, der Sieger verkündet wird. Diesmal konnte die literaturinteressierte deutsche Öffentlichkeit den Betriebsthriller bei Bedarf sogar im Gebärdensprachen-Stream mitverfolgen.

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