28. Februar 2019, 18:38 Uhr Buchpräsentation Nichts ist, wie es scheint

Thomas Demands Fotografien zeigen eine Wirklichkeit, die aus Papier und Pappe besteht. Nun hat er mit "The Complete Papers" ein Werkverzeichnis in Form eines Künstlerbuchs vorgelegt

Von Evelyn Vogel

Es ist ein Trumm von einem Buch und doch Welten entfernt von den üblichen Coffee-Table-Monstern. Hier geht es nicht um einen leicht konsumierbaren Bildband mit Wohn-Accessoire-Charakter, sondern um ein Werkverzeichnis. Doch der international renommierte Künstler Thomas Demand hat dieses Werkverzeichnis unter dem Titel "The Complete Papers" als Künstlerbuch in einer ganz besonderen Form und mit ausgeprägter Haptik gestaltet.

Das fängt schon bei der "Verpackung" an, in dem das gut 500-seitige Werk steckt. Der äußerst stabile Schuber splittert in dunklen Grautönen Details von Demands Arbeit "Ruine" auf. Autoren- und Titelname in tiefer Prägung auf der einen Seite, so dass man beides mehr fühlt als liest, eine Art Klappentext und Danksagung der essayistisch oder als Interviewpartner vertretenen Autoren - schwarz auf hellem Feld gedruckt - auf der anderen Seite. Die Optik setzt sich auf den dicken Buchdeckeln fort, nur dass hier Werktitel und Autorenname auf weißem Feld geprägt sind.

Die haptische Anmutung kommt nicht von ungefähr, spielt sie doch in Demands Arbeiten, die sich zwischen Bildhauerei und Fotografie bewegen, eine wesentliche optische Rolle. Seine aus Papier, Pappe und Karton detailgetreuen Nachbauten von Räumen, Tatorten, Interieurs bis hin zu Fassaden, Häusern und anderen architektonischen Gegebenheiten, wollen so "echt" wie möglich wirken, strömen andererseits auf oft irritierende Weise etwas Artifizielles aus. Die Nachbauten zerstört er, sobald er sie fotografiert hat. Denn nicht die nachgebauten Wirklichkeiten, sondern die Fotografien sind die eigentlichen Kunstwerke.

Die in den "Complete Papers" dokumentierten Arbeiten reichen von 2018 zurück bis 1994. Dem Jahr, in dem seine Karriere rasant an Fahrt aufnahm. Thomas Demand, 1964 in München geboren, ging nach Studienjahren an den Kunstakademien in München und Düsseldorf ans Goldsmiths College in London. Spätestens mit dem Badezimmerbild von 1997, das nach einem Pressefoto des in der Badewanne in einem Genfer Hotel ertrunkenen Politikers Uwe Barschel entstand, erlangte er internationale Bekanntheit. Mittlerweile lebt er in Los Angeles und Berlin. Seit 2011 unterrichtet er als Professor an der Hochschule für bildende Künste Hamburg.

Neben diesen und anderen fast schon ikonisch gewordenen Fotografien wie der "Embassy"-Serie von 2007 oder "Kontrollraum" von 2011 zeigt das Buch auch eine ganze Reihe von in den letzten Jahren entstandenen durchnummerierten Aufnahmen aus der Serie "Daily". Oft sind es Details und Ausschnitte, herangezoomte Momente eines größeren Interieurs. Zudem geben andere Reihen wie "Wood" oder "Goldstein" Einblicke in Modellstudien und vermitteln eine Ahnung, wie Demand mit seinen Materialien umgeht. Dies beleuchten unter anderem auch die Essays verschiedener Autoren sowie das Interview von Russel Ferguson mit Thomas Demand.

Das Lenbachhaus stellt nun nicht nur das Buch vor, sondern hat auch einen der Interviewpartner, Alexander Kluge, eingeladen zum Künstlergespräch mit Thomas Demand über die "Complete Papers".

Thomas Demand: The Complete Papers, Buchvorstellung und Künstlergespräch, Fr., 1. März, 19 Uhr, Lenbachhaus, Luisenstr. 33; Buch: Mack Verlag London (80 Euro)