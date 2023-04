Gastbeitrag von Teresa Präauer

In Österreich? Ist wirklich so: Wir stehen auf, werden mit Gedichten geweckt. Gehen in die Schule, lernen das Alphabet am ersten Tag. Ungelogen! Schreiben bald Prosa, schließen mittags ab mit Drama. Kein Witz. Oder tausend Witze? Essen unsere Mahlzeit im Takt von Reimen, leiten den Nachmittag mit Epen ein. Genießen die Freizeit im Schatten riesiger Bücher, erwarten den Abend mit den Klängen der Maultrommel in etwa.