Nach den Sicherheitsmängeln in Frankfurt: Wie geht man in Leipzig mit Zuschauerströmen und Störern um?

Von Christiane Lutz

Einlasskontrollen finden wieder nicht statt. Taschen werden nicht durchsucht, Metalldetektoren gibt es ebenfalls nicht bei der Leipziger Buchmesse. Dass am Freitag in Leipzig der Nahverkehr streikt, fällt nicht sehr auf, die Anreise zum außerhalb der Stadt gelegenen Messegelände ist unkompliziert. Der Besucherandrang ist groß, aber überall steht Personal, das die Richtung weist und selbst an der Toilette die Schlange überwacht.