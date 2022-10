Eindringliche Worte im "Saal Harmonie" von Wolodimir Selenskij in seiner aufgezeichneten Videobotschaft.

Premiere in der Geschichte der Frankfurter Buchmesse: Ukraines Präsident Selenskij redet der Branche ins Gewissen.

Von Jens-Christian Rabe

Auf Einladung des Europäischen Verlegerverbandes der Frankfurter Buchmesse, die bei ihrer ersten postpandemischen Ausgabe tief unter dem Eindruck des Ukrainekriegs steht, schickte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Donnerstagmittag in den "Saal Harmonie", den größten Veranstaltungsraum des Frankfurter Congress Centers, eine rund vierminütige kämpferische Videobotschaft. Ein Ereignis, das es in der Geschichte der Buchmesse noch nie gegeben hat. Im dunkelgrünen Militär-T-Shirt hinter einem großen Schreibtisch sitzend, bedauerte Selenskij, dass es im Westen immer noch zu viele Menschen gebe, denen es bei diesem Konflikt vor allem auch darum gehe, Russland zu verstehen.