Von Marie Schmidt

Manche wussten schon vorher, wie das aussehen würde: "Wie petzende Kindergartenkinder", so stand es schon vor Eröffnung der Buchmesse in der Schweizer Weltwoche, könnten sich Besucher dort in diesem Jahr, wenn sie irgendwo Fehlverhalten bemerkten, an ein "Gouvernanten-Einsatzkommando" wenden. An eines, "das in leuchtenden Jacken und mit Argus-Augen durch die Gänge streift". Ein Zerrbild - aber tatsächlich war das Interesse an dem "Awareness Team", dem der Messeveranstalter einen leuchtend sichtbaren Stand am Eingang der Halle der internationalen Verlage eingerichtet hat, schon am ersten Tag groß.