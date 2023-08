Als El Hotzo, also Sebastian Hotz, im Frühjahr ein Buch veröffentlichte, erfuhren seine 1,3 Millionen Follower auf Instagram natürlich davon.

Von Christiane Lutz

Zum Beispiel Madeleine Becker. Madeleine Becker, eine junge Frau aus Rheinland-Pfalz, entschied vor einigen Jahren bei einem Trip nach Kärnten, dass sie eigentlich lieber Bäuerin als irgendwas Akademisches sein will. Also wird sie sogenannte "Kuhschelfachkraft" und dokumentiert ihren Alltag zwischen Weide, Katzen und Fragen nach dem guten Leben auf Instagram - und in dem bei Piper erschienenen Buch "Erstmal für immer". Piper entdeckte Beckers lebensbejahende Posts auf Instagram und überzeugte sie, das Buch zu schreiben.