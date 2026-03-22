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BuchhandlungspreisExtremisten überall

Lesezeit: 3 Min.

Unter „hohem politischen Druck“: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
Unter „hohem politischen Druck“: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Hendrik Schmidt/Hendrik Schmidt/dpa

Will Kulturstaatsminister Weimer bald Jurys für Preise und Stipendien auf ihre Gesinnung überprüfen? Die Buchmesse ist alarmiert. Auch im Bundestag geht das vielen zu weit. Aber nicht allen.

Von Jörg Häntzschel

Erst wurde bekannt, dass Wolfram Weimer bei der Auswahl der Preisträger des Buchhandlungspreises in die Auswahl der Jury eingegriffen hat. Nun deutet viel darauf hin, dass er die Zusammensetzungen der Jurys, die für die zahlreichen Preise und Stipendien tätig sind, die Weimers Behörde (BKM) vergibt, genauer unter die Lupe nehmen will.

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