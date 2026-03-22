Erst wurde bekannt, dass Wolfram Weimer bei der Auswahl der Preisträger des Buchhandlungspreises in die Auswahl der Jury eingegriffen hat. Nun deutet viel darauf hin, dass er die Zusammensetzungen der Jurys, die für die zahlreichen Preise und Stipendien tätig sind, die Weimers Behörde (BKM) vergibt, genauer unter die Lupe nehmen will.