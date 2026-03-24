Gedenkkultur : „Ich habe gar kein Problem mit Kufijas“

Jens-Christian Wagner leitet die Gedenkstätte Buchenwald, wo für den Gedenktag der Befreiung im April propalästinensischer Protest angekündigt ist. Ein Gespräch über die Lehren der Geschichte – und Palästinensertücher in einem ehemaligen KZ.