Das Vorgehen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beim Buchhandlungspreis könnte ihn an einem unerwarteten Ort erneut einholen: bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung des KZs Buchenwald am 12. April.
KZ-Gedenkstätte Buchenwald„Weimer könnte doch sagen: Ich verzichte auf meinen Auftritt“
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Die Debatte um den Buchhandlungspreis erreicht die KZ-Gedenkstätte Buchenwald: Zwei Verbände von Häftlingsnachkommen appellieren an den Kulturstaatsminister, auf seinen Auftritt beim Jahrestag der Befreiung zu verzichten.
Von Jörg Häntzschel
Gedenkkultur:„Ich habe gar kein Problem mit Kufijas“
Jens-Christian Wagner leitet die Gedenkstätte Buchenwald, wo für den Gedenktag der Befreiung im April propalästinensischer Protest angekündigt ist. Ein Gespräch über die Lehren der Geschichte – und Palästinensertücher in einem ehemaligen KZ.
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