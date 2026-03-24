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KZ-Gedenkstätte Buchenwald„Weimer könnte doch sagen: Ich verzichte auf meinen Auftritt“

Lesezeit: 2 Min.

Der Eingang zur KZ-Gedenkstätte Buchenwald mit dem historischen Lagertor.
Der Eingang zur KZ-Gedenkstätte Buchenwald mit dem historischen Lagertor. Martin Schutt/Martin Schutt/dpa

Die Debatte um den Buchhandlungspreis erreicht die KZ-Gedenkstätte Buchenwald: Zwei Verbände von Häftlingsnachkommen appellieren an den Kulturstaatsminister, auf seinen Auftritt beim Jahrestag der Befreiung zu verzichten.

Von Jörg Häntzschel

Das Vorgehen von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer beim Buchhandlungspreis könnte ihn an einem unerwarteten Ort erneut einholen: bei der Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Befreiung des KZs Buchenwald am 12. April.

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