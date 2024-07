Von Felix Stephan

Als der Börsenverein des deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt die Geschäftszahlen des Jahres 2023 bekannt gegeben hat, zeichneten sich insgesamt drei Großtrends ab, die sich am Ende zu einem Megatrend zusammenschließen: Erstens werden die Käufer von Büchern in Deutschland immer jünger. Die Wachstumsraten bei der Zielgruppe der 15- bis 19-Jährigen sind geradewegs erstaunlich. Deutsche Teenager kaufen in erheblichem Umfang Bücher und schultern die Wachstumsraten in der Branche nahezu allein.