Zum Hauptinhalt springen

LiteraturEin Jahr, minus 30 Prozent

Lesezeit: 2 Min.

Ein Viertel der Kinder erreicht in seiner Grundschulzeit keine ausreichende Lesekompetenz.
Ein Viertel der Kinder erreicht in seiner Grundschulzeit keine ausreichende Lesekompetenz. Westend61 / Larissa Veronesi/mauritius images

Der Börsenverein meldet, dass die Zahl der jungen Buchkäufer im vergangenen Jahr dramatisch eingebrochen ist. Dieser Geschäftsbericht ist ein Warnzeichen für die ganze Gesellschaft.

Von Felix Stephan

SZ bei Google bevorzugen

Lars von Triers Film „Melancholia“ zeigt zwei Planeten, die sich langsam aufeinander zu bewegen, und die Prämisse lautet, dass auch die Erde diese Kollision nicht überleben wird. Der Film zeigt die Tage und Stunden davor, in denen die Menschen in den Himmel schauen und dort ihre Zeit ablaufen sehen wie in einer Sanduhr. Alle wissen, dass es unweigerlich zur Katastrophe kommen wird, und niemand kann etwas daran ändern. Die große Explosion selbst zeigt der Film dann gar nicht mehr. Als es so weit ist, blendet er ab.

Zur SZ-Startseite

Bildung
:Gebt den Kindern ihre Bücher

Das Bildungsministerium stellt bald die Förderung des Programms „Lesestart 1–2–3“ ein. Wie kommt man auf so eine Idee?

SZ PlusVon Christine Knödler

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite