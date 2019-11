Detailansicht öffnen (Foto: Joseph Wright of Derby, Sir Brooke Boothby, 1781. Tate, London. Nachlass von Agnes Ann Best 1925.)

Detailansicht öffnen Jamie Camplin, Maria Renauro: Von Büchern in Bildern. Aus dem Englischen von Alexandra Titze- Grabec. Hatje Cantz, Berlin 2019. 255 S., 32 Euro. (Foto: Hatje Cantz)

Der Maler Samuel Palmer soll gesagt haben, er gehe lieber mit einem Buch spazieren als mit seinem Hund. Das würde immerhin keine Schafe erschrecken. Nun sind Lesen und Gehen zwar schwer zu vereinbaren. Lesen und dabei gesehen werden war jedoch schon immer beliebt, das bezeugt der Bildband "Von Büchern in Bildern". Er erzählt die Bedeutung des Buches nicht einfach vom Book of Kells über Gutenberg bis zur Erfindung des Romans nach, sondern bildet sie - im Wortsinn - ab: in Gemälden, zum Beispiel von Raffael, Vermeer, Schiele, in denen das Buch nicht immer Protagonist ist, diesem aber doch Bedeutung verleiht: vom Modell zum Belesenen, vom Menschen zum Charakter. Nicht erst bei Instagram, Forum der Porträtmalerei des 21. Jahrhunderts, wo sich der Hashtag bookworm großer Beliebtheit erfreut, setzt ein Buch jeden Menschen gut in Szene. Schon 1781 etwa zeigte sich Sir Brooke Boothby, oben im Bild von Joseph Wright of Derby, mit einem Band seines Freundes Rousseau. Bücher, schreiben die Autoren, wirken als "starke zivilisatorische Kräfte". Und wer würde behaupten, davon könnte es je zu viel geben?