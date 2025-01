Gisèle Pelicots Tochter Caroline Darian berichtet in „Und ich werde dich nie wieder Papa nennen“ schonungslos von dem väterlichen Missbrauch an ihr und ihrer Mutter. Hoffnung auf Erlösung gibt es da nicht – aber den Mut weiterzumachen.

Von Nils Minkmar

Es gibt Verbrechen, die so rätselhaft, so schockierend sind, dass sie ihre Zeit prägen, das Publikum nachhaltig beschäftigen und in die Geschichte eingehen, weil man über ihre Ausdeutung auch etwas von ihrer Epoche verstehen möchte. Der Fall des Serienmörders Jack the Ripper führt uns ins viktorianische London, die Taten der Manson-Family führen ins Kalifornien der Sechzigerjahre und der Kriminalkomplex des Dominique Pelicot – Vergewaltigungen in der Familie, Betäubung mit Medikamenten, Rekrutierung von Mittätern im Netz und der digitalen Verbreitung der Taten – wirft ein grelles Licht auf das Frankreich unserer Tage.