Die südkoreanische Band „BTS“ gibt in München ihr erstes Deutschland-Konzert seit sieben Jahren. Der Abend ist: ein Rausch. Wenn man nur auch ein wenig Musik hören könnte.

Es dämmert über der Allianz-Arena, 21.13 Uhr, und im Stadion werden kleine Lichter sichtbar, treten hervor und verbinden sich zu einem Meer. Es ist einer dieser Momente, auf den sie hier gewartet haben seit dem frühen Morgen, seit vielen Wochen, seit Monaten, seit sieben Jahren.