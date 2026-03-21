Wie hoch soll man es hängen, das BTS-Comeback? Vielleicht zwischen Beatlemania und Mondlandung. Das erste Konzert der koreanischen Superstars am Samstag dürfte eines der wenigen weltumspannenden Medienereignisse der Jetztzeit sein, das Milliarden Menschen mit guter Laune versorgt. Und da gute Laune derzeit Mangelware ist, sollte man in erster Linie dankbar sein dafür, dass es so etwas wie BTS überhaupt gibt.
Pop„Wir sind genauso wie ihr, immer ängstlich und besorgt“
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Die K-Pop-Band „BTS“ ist zurück. Netflix streamt das Comeback für ein Milliarden-Publikum, im eigenen sozialen Netzwerk wird jede Interaktion als Datenpunkt erfasst. Über ein Phänomen, das die Protagonisten sehr reich macht – und die Fans enorm glücklich.
Von David Pfeifer, Seoul
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