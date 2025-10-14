Die Qualität eines guten Porträtfotografen erkennt man unter anderem daran, dass er bei Auswahl und Darstellung seiner Modelle nicht in Rangfolgen denkt. In den Porträts, die der Rockstar Bryan Adams seit einem Vierteljahrhundert von berühmten wie unbekannten Menschen macht, ist keine Hierarchie zu entdecken.
FotografieDer kann wirklich fotografieren
Lesezeit: 3 Min.
Bryan Adams ist nicht nur ein berühmter Balladenrocker, sondern auch ein gefragter Porträtfotograf. Eine Werkschau im Göttinger Kunsthaus zeigt, warum.
Von Alexander Menden
Ausstellung:Der Superstar und der Co-Star
Sie waren praktisch gleich alt, sind sich aber nie begegnet: Das LWL-Museum in Münster betrachtet das Verhältnis der Werke von Pablo Picasso und Ernst Ludwig Kirchner
Lesen Sie mehr zum Thema