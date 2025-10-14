Zum Hauptinhalt springen

FotografieDer kann wirklich fotografieren

Lesezeit: 3 Min.

Fast schon lässig. Also für königliche Verhältnisse – die Queen vor der Kamera von Bryan Adams.
Fast schon lässig. Also für königliche Verhältnisse – die Queen vor der Kamera von Bryan Adams. (Foto: Bryan Adams)

Bryan Adams ist nicht nur ein berühmter Balladenrocker, sondern auch ein gefragter Porträtfotograf. Eine Werkschau im Göttinger Kunsthaus zeigt, warum.

Von Alexander Menden

Die Qualität eines guten Porträtfotografen erkennt man unter anderem daran, dass er bei Auswahl und Darstellung seiner Modelle nicht in Rangfolgen denkt. In den Porträts, die der Rockstar Bryan Adams seit einem Vierteljahrhundert von berühmten wie unbekannten Menschen macht, ist keine Hierarchie zu entdecken.

