Bryan Adams ist nicht nur ein berühmter Balladenrocker, sondern auch ein gefragter Porträtfotograf. Eine Werkschau im Göttinger Kunsthaus zeigt, warum.

Die Qualität eines guten Porträtfotografen erkennt man unter anderem daran, dass er bei Auswahl und Darstellung seiner Modelle nicht in Rangfolgen denkt. In den Porträts, die der Rockstar Bryan Adams seit einem Vierteljahrhundert von berühmten wie unbekannten Menschen macht, ist keine Hierarchie zu entdecken.