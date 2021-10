Von Gustav Seibt

Zum 150. Jahrestag der Gründung gab es 2021 wieder eine Kaiserreichdebatte. Die gibt es unter deutschen Historikern alle zehn bis zwanzig Jahre, was daran liegt, dass der kleindeutsche Nationalstaat von 1871 so eine Art Urgroßvater (bis vor Kurzem: Großvater) der Bundesrepublik ist. Vieles von seinem Erbe - zum Beispiel die Gesetzgebung - wirkt bis heute nach. Vor allem geht es um die Voraussetzungen der nationalsozialistischen Exzesse, um die Frage, ob die europäische Form des Nationalstaats in Deutschland einen "Sonderweg" genommen habe.