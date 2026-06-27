Zum Sonnenaufgang zeigt das Thermometer schon zwanzig Grad. Ziemliche Schnapsidee, zwölf Stunden später ausgerechnet im Olympiastadion aufzuschlagen. Aber wer hat schon mit dieser Hitzeperiode gerechnet, als im Februar der Kartenverkauf bereits am ersten Tag alle Rekorde brach: Absatz von 2,1 Millionen Tickets binnen weniger Stunden für „The Romantic Tour“ von Bruno Mars, darunter dreimal ausverkauftes Olympiastadion in Berlin. Macht schon mal gut 200 000 Leute, die sich zu den einzigen Konzerten in Deutschland, Österreich und der Schweiz aufmachen werden.