Von Susan Vahabzadeh

Selbst Filmfans, die mit Bruce Willis' Action-Höhenflügen wenig anfangen können, wurde ganz trüb ums Herz, als seine Familie vor ein paar Tagen sein Karriereende verkündete - immerhin gab es ja mal einen komischen Bruce, der beispielsweise den manchmal reimenden, etwas tapsigen Detektiv David Addison in der Serie "Das Model und der Schnüffler" spielte, der nun wirklich jedem das Herz aufgehen ließ. Kurz vor den Oscars werden in Hollywood die Razzies vergeben, die Goldenen Himbeeren - und die Organisatoren haben nun bestürzt die Auszeichnung für Willis zurückgezogen. Der Preis für Willis, der an einer Aphasie leidet, einer Sprachstörung aufgrund einer Vorerkrankung, sei "unangemessen".

Die Razzies gibt es, seit ihr Erfinder John Wilson sie 1981 das erste mal in seinem Wohnzimmer verliehen hat. Inzwischen werden die "Golden Raspberry Awards" in einer eigenen Zeremonie vergeben, Stimmrecht hat jeder, der gegen Gebühr beitritt. In diesem Jahr hat ein Film fast alle Trophäen vom schlechtesten Film bis zum schlechtesten Drehbuch abgeräumt, "Diana: The Musical".

Die Veranstalter hatten eine eigene Kategorie für ihn erschaffen

Willis stand von vornherein als Preisträger fest, er spielte nämlich in einer Liga für sich allein: Die, wie soll man sie nennen, Himbeer-Akademie hatte eine eigene Kategorie für ihn geschaffen: "Schlechtester Auftritt von Bruce Willis 2021" . Das ist ja schon eine Leistung für sich. Er ist in einem Jahr in sagenhaften acht Filmen aufgetreten, "Cosmic Sin" gewann. Ist im Nachhinein nicht mehr so lustig.

Richtig böse gemeint sind die Himbeeren allerdings nicht: "The best own their worst" lautet der Razzie-Slogan, die Besten stehen zu ihren Ausfällen. Willis hat den Preis schon 1998 für "Armageddon" bekommen. In den letzten Tagen wurden die Himbeer-Organisatoren für ihre Taktlosigkeit gegeißelt. Andererseits holen sich manche ihren Preis leibhaftig ab, wie Paul Verhoeven für "Showgirls" oder Halle Berry für "Catwoman". Ben Affleck, 2004 mit "Gigli", "Daredevil" und "Paycheck" unschlagbar, kriegte seinen im Fernsehen, nachdem er sich beklagt hatte, man habe ihn nicht geladen. Oder der Komponist Alan Menken: Der ist ein EGOT, das sind Leute, die alles gewonnen haben, Emmy, Grammy, Oscar, Tony. Und Menken, der seinen ersten Oscar für "Die kleine Meerjungfrau" bekommen hat und ihm stattliche sieben weitere folgen ließ, posiert auf der Razzie-Website stolz mit seiner Himbeere: Er sei jetzt ein REGOT. Es mag Momente geben, an denen die Razzies fehl am Platz sind. Aber insgesamt haben die Beeren eine heilsame Wirkung: Sie helfen gegen durch Millionengagen verursachten Größenwahn. Und das können sie in Hollywood manchmal brauchen.