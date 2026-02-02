Man kommt im Augenblick nur mühsam aus der allgemeinen Winter-Metaphorik heraus, Schnee und ICE, schlitternde Räumfahrzeuge, bettelnde Eichhörnchen – und das alles in the hottest country of the world. Ich habe in den vergangenen Tagen zwei größere Fußmärsche unternommen, um ein paar Dinge zu erledigen und andere Dinge einzukaufen.