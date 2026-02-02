Man kommt im Augenblick nur mühsam aus der allgemeinen Winter-Metaphorik heraus, Schnee und ICE, schlitternde Räumfahrzeuge, bettelnde Eichhörnchen – und das alles in the hottest country of the world. Ich habe in den vergangenen Tagen zwei größere Fußmärsche unternommen, um ein paar Dinge zu erledigen und andere Dinge einzukaufen.
USADer schrecklichste Winter seit Jahren
Lesezeit: 4 Min.
Die Schneeberge in Washington kann man wegschaufeln, aber gegen die Vereisung der politischen Moral hilft das wenig. Man mag nicht einmal mehr lachen, wenn ICE-Agenten auf spiegelglatter Straße ausrutschen.
Von Hilmar Klute
Neue Epstein-Files:Aus dem Blick der Täter
Lässt sich aus den Millionen neuer Epstein-Dokumente etwas Neues lernen? Die qualvolle Durchsicht zeigt: Es ging den Tätern immer um die Inszenierung der eigenen Macht. Promis und Opfer sind nur Requisiten.
Lesen Sie mehr zum Thema