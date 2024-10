Von Jakob Biazza

Jon Landau lacht erst mal, herzhaft, raubeinig fast, was beim Videocall direkt einen ganz wunderbar vibrierenden Klang in die Boxen schickt. Ohne sonderlich tiefes Biologiewissen: Ein sehr sanfter Braunbär, der während des Winterschlafs auch die Stimmbänder zur Ruhe gebettet hatte und sie nun zum ersten Mal wieder benutzt, wird wirklich ganz genau so klingen. Bestimmt hilfreich, dieser Sound, gerade in so einem Job. Landau ist, offizielle Berufsbezeichnung, der Manager von Bruce Springsteen. Bruce Springsteen allerdings ist ja nun wiederum, offizielle Berufsbezeichnung, der „Boss“. Selbst der einstige US-Präsident Barack Obama nennt ihn so, und Landau natürlich ebenfalls: „Boss, was machen wir als Nächstes?“ Diese Art von Ehrfurcht ist da in der Welt.