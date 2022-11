"Only The Strong Survive" von Bruce Springsteen

Von Jakob Biazza

Nur mal wieder zur Erinnerung, mit welchem Schwelgen Bruce Springsteen in seiner Autobiografie den Schneefall in New Jersey beschreibt. Mit welchem Kitsch auch, aber was ist schon Kitsch bei einem, den etwa drei Viertel der Menschheit "Boss" nennen. Jedenfalls: "Ein jungfräuliches Weiß legte sich über die dreckigen Straßen, sodass es sich anfühlte, als hätte Mutter Natur all deine Fehltritte ausgelöscht. (...) Wenn du deine Tür aufmachst, breitet sich vor dir eine Welt ganz ohne Spuren aus, in der dein alter Pfad und deine Geschichte fürs Erste unter einer Landschaft des Vergebens begraben werden."