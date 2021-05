Theater in New York

Von Christian Zaschke

Auf den ersten Blick ist es eine der besten Nachrichten seit Langem aus New York: In der vergangenen Woche haben drei der größten Broadway-Theater verkündet, dass sie im September wieder öffnen und ihre Shows vor vollem Haus zeigen wollen. Es handelt sich um die Musicals "Hamilton", "Wicked" und "The Lion King", die zu den erfolgreichsten Stücken in der Geschichte des New Yorker Theaters zählen.