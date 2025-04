Theater–Highlights am Broadway:Sieben Sarah Snooks gleichzeitig

Der „Succession“-Star überzeugt mit einer multiplen Performance am New Yorker Broadway – in einer Theatersaison der Stars, in der auch George Clooney, Denzel Washington und Sadie Sink für lange Schlangen sorgen.

Von Boris Herrmann, New York

In Oscar Wildes „Das Bildnis des Dorian Gray“ geht es um ein Porträt, das anstelle des Porträtierten altert, mithin also um große Fragen zu verblassender Schönheit, Eitelkeit und Vergänglichkeit in der Kunst. Zur Ironie der Geschichte gehört, dass dieser Roman aus dem Jahr 1890 seinerseits nicht die geringsten Alterserscheinungen zeigt. Offensichtlich vergeht weder seine Schönheit noch schwindet seine Anziehungskraft – jedenfalls, wenn man die Länge der Warteschlange zum Maßstab nimmt, die sich an einem frühen Aprilabend vor dem Music-Box-Theater in New York bildete.