Der Literaturwissenschaftler Louis Menand verglich sie mit Helena, die für den Fall von Troja sorgte, der Philosoph Emmanuel Levinas überschrieb eine Talmud-Vorlesung mit dem Titel des Films, in dem sie zum ersten Mal ganz nackt zu sehen war: „Et Dieu … créa la femme…“ (Und Gott erschuf die Frau…), Gunter Sachs aber durfte diese Frau heiraten: Brigitte Bardot.