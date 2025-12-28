Der Literaturwissenschaftler Louis Menand verglich sie mit Helena, die für den Fall von Troja sorgte, der Philosoph Emmanuel Levinas überschrieb eine Talmud-Vorlesung mit dem Titel des Films, in dem sie zum ersten Mal ganz nackt zu sehen war: „Et Dieu … créa la femme…“ (Und Gott erschuf die Frau…), Gunter Sachs aber durfte diese Frau heiraten: Brigitte Bardot.
Zum Tod von Brigitte BardotChérie, jetzt wird es Rosen regnen
Brigitte Bardot und Gunter Sachs, das war nur ein kurzes Glück. Ihre Klatschspalten-Ehe aber trug zur deutsch-französischen Verständigung bei. Und schuf ihre eigenen Legenden.
Von Willi Winkler
Nachruf:Wie es ihr gefiel
Brigitte Bardot hat gemacht, was sie wollte. Im Film, aber auch im Leben. Erstaunlich ist vor allem, dass es ihr trotz aller rechtsnationalen Eskapaden nicht gelungen ist, ihren eigenen Mythos zu zerstören.
