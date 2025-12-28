Zum Hauptinhalt springen

Reaktionen auf den Tod Brigitte BardotsWie oft darf man ungestraft „Ikone“ sagen?

Lesezeit: 4 Min.

Blumen vor der Villa La Madrague in Saint Tropez in Südfrankreich, in der Brigitte Bardot lebte und starb.
Blumen vor der Villa La Madrague in Saint Tropez in Südfrankreich, in der Brigitte Bardot lebte und starb. (Foto: FREDERIC DIDES/AFP)

Frankreich zeigt sich geeint in der Trauer um Brigitte Bardot –  in einer Aufregung und seltsamen Verachtung der Gegenwart, die rechts und links vereint.

Von Nils Minkmar

Cyril hat eine dreistündige Autofahrt auf sich genommen, um an diesem sonnigen Sonntagnachmittag von Marseille, wo er wohnt, bis Saint Tropez zu kommen. Die berühmteste Bürgerin des Ortes ist verstorben, aber Menschen wie Cyril reisen trotzdem hin. Allerdings nicht allein. Er hat, berichtet der Nachrichtensender France Info, einen kleinen Plüschhund mitgebracht, den er vor dem Tor der Villa La Madrague ablegt. Denn dort ist Brigitte Bardot gestorben.

