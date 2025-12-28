Cyril hat eine dreistündige Autofahrt auf sich genommen, um an diesem sonnigen Sonntagnachmittag von Marseille, wo er wohnt, bis Saint Tropez zu kommen. Die berühmteste Bürgerin des Ortes ist verstorben, aber Menschen wie Cyril reisen trotzdem hin. Allerdings nicht allein. Er hat, berichtet der Nachrichtensender France Info, einen kleinen Plüschhund mitgebracht, den er vor dem Tor der Villa La Madrague ablegt. Denn dort ist Brigitte Bardot gestorben.
Reaktionen auf den Tod Brigitte BardotsWie oft darf man ungestraft „Ikone“ sagen?
Frankreich zeigt sich geeint in der Trauer um Brigitte Bardot – in einer Aufregung und seltsamen Verachtung der Gegenwart, die rechts und links vereint.
Von Nils Minkmar
Nachruf:Wie es ihr gefiel
Brigitte Bardot hat gemacht, was sie wollte. Im Film, aber auch im Leben. Erstaunlich ist vor allem, dass es ihr trotz aller rechtsnationalen Eskapaden nicht gelungen ist, ihren eigenen Mythos zu zerstören.
