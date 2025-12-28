Cyril hat eine dreistündige Autofahrt auf sich genommen, um an diesem sonnigen Sonntagnachmittag von Marseille, wo er wohnt, bis Saint Tropez zu kommen. Die berühmteste Bürgerin des Ortes ist verstorben, aber Menschen wie Cyril reisen trotzdem hin. Allerdings nicht allein. Er hat, berichtet der Nachrichtensender France Info, einen kleinen Plüschhund mitgebracht, den er vor dem Tor der Villa La Madrague ablegt. Denn dort ist Brigitte Bardot gestorben.