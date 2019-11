Unterschiedlicher als Sarah Kirsch und Christa Wolf können Schriftstellerinnen kaum sein. Es muss etwas mit der DDR zu tun haben, dass im Laufe der Jahre trotzdem eine immer intensivere Freundschaft sie verband. Der Briefwechsel zwischen diesen beiden Autorinnen, die zu den bedeutendsten ihrer Gegenwart gehören, ist noch weitaus spannender, als man es beim Aufblättern erwartet.

Christa Wolf, geboren 1929, ist sechs Jahre älter. Seit Anfang der Sechzigerjahre entwickelt sich eine Beziehung, die von Gegensätzen lebt und gleichzeitig beide zu eingeschworenen Verbündeten macht. Sarah Kirsch zeigt sich eigenwillig und verspielt, aber auch ungestüm und rigoros, Christa Wolf erscheint dagegen gefasster und nachdenklicher. Ihre Ehe mit Gerhard Wolf, einem akribischen, sensiblen Literaturforscher und Sprachanalytiker, wirkt wie ein glückliches Bündnis, das auf die ganze Lebenszeit angelegt ist, und so kommt es zwangsläufig zu gewissen Kabbeleien. Als sich zum Beispiel Sarah Kirsch von ihrem Ehemann Rainer Kirsch, den sie jung geheiratet hat, nach einigen Jahren ausgerechnet im Jahr 1968 trennt, schreibt sie an die Wolfs: "Seid nicht sauer auf mich, das ist die Emanzipation!"

Es folgt ihre Liaison mit Karl Mickel, von dem sie ein Kind erwartet, von dem sie aber offensichtlich sonst nicht sehr viel erwarten kann. Dieser dem klassischen Versmaß verpflichtete, strenge und sich programmatisch der Zeitlosigkeit verschreibende Lyriker erscheint in den Briefen Sarah Kirschs eher flatterhaft: "So einen hatte ich noch nicht, es gibt viel Bewegung, das wollte ich ja, bloß manchmal liege ich flach vor Eifersucht oder weil er für Tage vom Erdboden verschluckt ist, aber ich will nie wieder einen andern." Ein paar Jahre später wiederholt sich das mit dem in Westberlin lebenden Christoph Meckel: "Er wäre eine Maßarbeit für mich, aber hier könnte er niemals leben." So erklärt sich auch der Titel, den die Herausgeber diesem Briefwechsel gegeben haben: Christoph Meckel erzählt Sarah Kirsch von Südfrankreich, wo er ein kleines Häuschen besitze. Sie ist verzaubert und möchte mit ihm in den Süden - aber es handelt sich um das Jahr 1974, und sie ist DDR-Bürgerin, die nicht reisen darf. "Wir haben uns wirklich an allerhand gewöhnt": Dieser schmerzhafte Ausruf verbindet die beiden Briefschreiberinnen.

Von ihren literarischen Werken erfährt man nur am Rande, im Vordergrund der Briefe stehen private Notizen ("Dir kann ich es ja sagen!") und Alltagsvergewisserungen. Eine erste atmosphärische Trübung entsteht um das Jahr 1977, als Sarah Kirsch die DDR verlässt, für ungefähr zwei Jahre bricht der Briefwechsel ab.

"Alle diese frauenverbrauchenden Männer haben Angst", schreibt Christa Wolf im Herbst 1988

Von Telefongesprächen kann man nur etwas erahnen. Charakteristisch aber ist, was Sarah Kirsch im Januar 1979 aus der römischen Villa Massimo an Christa Wolf in der DDR schreibt: "Du musst keine Angst haben, dass wir uns voneinander entfernen." Sie reagiert damit darauf, was in den Zeilen Christa Wolfs aus dieser Zeit mitschwingt - der immer bekannter werdenden Autorin, die sich in der DDR langsam isoliert fühlt, sich aber in ihrem Mecklenburger Landsitz so fest verwurzelt hat, dass sie ihr Leben und ihre Literatur unmittelbar darauf bezieht. Sarah Kirsch hingegen hat mit der DDR abgeschlossen und gesteht ein, dass sie dadurch "manchmal ruppig" erscheint. Doch im Lauf der Zeit entwickelt sich eine gegenseitige Anziehung, die nicht nur etwas mit der örtlichen Trennung der beiden zu tun hat, sondern mit einem gemeinsamen Lebensgefühl, dessen sie sich im Rückblick vergewissern.

Die Achtzigerjahre markieren den Höhepunkt dieses Briefwechsels. Sie stehen im Zeichen der Erinnerung an einen gemeinsamen Sommer 1975 in Mecklenburg. Christa Wolf hat erst spät, im Jahr 1989, den Text "Sommerstück" veröffentlicht, der darum kreist. Von Sarah Kirsch erscheint fast parallel dazu im Band "Allerlei-Rauh" ein Prosastück über denselben, herausgehobenen Moment. In diesem Sommer schien noch vieles möglich, es gab eine gemeinsame Verbundenheit, die wie ein Inselgefühl in der DDR anmutete.

Sarah Kirsch suchte sich nicht von ungefähr im Westen ein vergleichbares Refugium in Schleswig-Holstein, in einer ähnlich abgeschiedenen, auf den ersten Blick unspektakulär wirkenden, aber dennoch poetisch aufgeladenen stillen Landschaft. 1982 sitzt Christa Wolf an ihrem Fenster in Mecklenburg und blickt sehnsüchtig nach Westen, was ganz konkret Sarah Kirschs Schleswig-Holstein meint. Es gibt abgründig ironische Zwiegespräche darüber, welche Stürme von Westen nach Osten und welche Kälteströme von Osten nach Westen wandern. Und die Gartenarbeit, die einen beträchtlichen Teil der Briefe ausmacht, das Kultivieren alter Rosensorten bei Sarah Kirsch oder die Erdkakteen, die Sarah Kirsch einmal mitgebracht hat und die in Christa Wolfs Mecklenburg auf unerwartete Weise gedeihen - das sind nicht einfach nur nebensächliche Arabesken, das hat eine unübersehbare politisch-existenzielle Dimension.

Die umworbene Schriftstellerin erscheint in ihren Briefen fast nur als zurückgezogene Gärtnerin und Tomatenkuchenbäckerin

Christa Wolf ist spätestens seit ihren "Kassandra"-Vorlesungen Anfang der Achtzigerjahre in Frankfurt am Main auf heute kaum mehr nachvollziehbare Weise berühmt, sie wird fast wie eine Götterbotin verehrt und verkörpert in der bundesdeutschen Rezeption eine schier sagenhafte Mischung aus Sozialismus und Feminismus. Davon ist in den Briefen zwischen ihr und Sarah Kirsch nichts zu spüren. Einmal vermerkt Sarah Kirsch spöttisch, dass sie immer wieder von Journalisten angerufen wird, die über sie die Telefonnummer Christa Wolfs herausbekommen wollen. Die von vielen Seiten umworbene Schriftstellerin erscheint in ihren eigenen Briefen fast nur als zurückgezogene Gärtnerin und Tomatenkuchenbäckerin, als Familienmensch, der Rückhalt in einem engen, nach außen hin abgeschirmten Kreis sucht und dabei unerwartet lustig und schlagfertig sein kann.

Unmittelbar nach der Veröffentlichung eines Buches über Bertolt Brechts Herzneurose in einem Würzburger Verlag, verfasst von dem Freiburger Literaturwissenschaftler Carl Pietzcker, schreibt Christa Wolf, die es sogleich gelesen haben muss, im Herbst 1988: "Alle diese frauenverbrauchenden Männer haben Angst, auch Dein ehemaliger Charley, natürlich." Der Zusammenhang zwischen psychosomatischen Äußerungen und dem literarischen Prozess - "Es ist etwas dran, glaube ich" - interessiert sie über den Einzelfall hinaus. Noch nie war man so nah an der Poetik und Ästhetik Christa Wolfs wie hier.

In der Zeit nach 1989 spitzt sich das alles zu, vor allem deshalb, weil sich im intimen, mecklenburgischen Umfeld der Wolfs ein Stasi-Agent eingenistet hatte. Christa Wolf reagiert in den ersten Momenten desorientiert und defensiv und hält an einem in der DDR unerkannt schlummernden utopischen Sozialismus fest. Für Sarah Kirsch ist Gorbatschow "ein Eumel, ein Lügner und Zar", während er für Christa Wolf eine große Hoffnung verkörpert. Deren Aufruf "Für unser Land", womit sie die DDR meint, ist für Sarah Kirsch vollkommen inakzeptabel. So endet die Beziehung der beiden ungeahnt abrupt. Im letzten Brief, den Christa Wolf schreibt, appelliert sie noch einmal an die Nähe zu ihrer Freundin und versucht ungeschützt, ihre Gefühle zu formulieren. Sarah Kirsch jedoch meißelt Merksätze wie: "Die Mauer wird uns noch fehlen" (23. Februar 1990) und erkennt im selben Atemzug: "Die Grenzen laufen ganz anders, nicht zwischen Ost und West."

Ein Satz wie dieser, der sich von der Tagespolitik entfernt und an etwas Grundsätzliches gemahnt, steht für den Bruch zwischen Sarah Kirsch und Christa Wolf, der angesichts der Dokumente ihrer Beziehung geradezu tragisch anmutet. Beide haben auf ihre Weise recht, aber ihre intensive Freundschaft musste fast zwangsläufig zerbrechen. Dieser Briefwechsel scheint auf etwas Allgemeineres zu verweisen und wirkt dabei wie eine archäologische Feldstudie über vergessene Gefühle.