Liebe statt Krieg? Dies zu fordern ist in Russland derzeit gefährlich - hier ein Bild von einem Protest in Belgrad/Serbien.

Alle Russen stehen hinter Wladimir Putin? Nicht ganz. Was Gegner des Überfalls auf die Ukraine den Opfern von Moskaus Aggression schreiben, hat ein Exilsender gesammelt - eine Dokumentation.

Von Alexander Estis

Nicht Putin allein ist es, der den Krieg gegen die Ukraine führt - seit zehn Jahren in den Grenzgebieten der Ostukraine, seit zwei Jahren großflächig. Die Zahl erklärter Kriegsbefürworter unter den Russen scheint zwar inzwischen zu sinken, in Teilen der Bevölkerung allerdings herrscht jedoch ungebrochen ein imperialer Hurra-Patriotismus. Unwidersprochen von einer stummen Mehrheit, die in apolitischem Privatismus verharrt.