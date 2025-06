Einsam am Strand

Von Klaus Walter

Wenn es da oben einen gibt, der Regie führt, dann hat er es kurz vor dem Sommeranfang des Jahres 1942 besonders gut gemeint mit uns. Am 18. Juni schickt er den kleinen Paul McCartney in Liverpool ins irdische Rennen. Zwei Tage später schenkt er der Familie Wilson in Inglewood, Kalifornien, den ersten von drei Söhnen, sie nennen ihn Brian. Carl und Dennis werden folgen.