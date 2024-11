Nachruf auf Breyten Breytenbach:Der gute Afrikaaner

Von Paul Munzinger

Im Jahr 1986 veröffentlichte die britische Satiresendung „Spitting Image“ einen Song mit dem Titel „I’ve never met a nice South African“. Es handelte sich um eine wenig subtile Abrechnung mit dem rassistischen Apartheid-Regime, das damals noch am Kap herrschte. Ein Ich-Erzähler singt sich in dem Lied durch die Dinge, die er in seinem Leben schon gesehen habe, unter anderem das Monster von Loch Ness, Einhörner in Burma und den Yeti in Nepal. Doch einen netten Südafrikaner habe er noch nie getroffen.