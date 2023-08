Gastbeitrag von A. L. Kennedy

Ah, Leserinnen und Leser der Süddeutschen Zeitung, nach so vielen Wochen auf Lesereise in Deutschland und der Schweiz habe ich das Gefühl, Sie jetzt besser zu kennen. Diejenigen von Ihnen, denen ich begegnet bin, waren intelligent, witzig, freundlich, kultiviert. Sie lesen Dinge, Sie lesen sogar Bücher. Als Schriftstellerin in einem dysfunktionalen Land habe ich zuletzt immer öfter für Sie geschrieben, für Europa, einen Ort und eine Idee, die abzulehnen man das Vereinigte Königreich verführt hat.