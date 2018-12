9. Dezember 2018, 17:23 Uhr Europa Danke, England!

Im Zuge der Brexit-Debatten sind immer wieder Tausende Menschen (wie hier im März 2017 in Berlin bei einer Veranstaltung von "Pulse fo Europe") für ein geeintes Europa auf die Straße gegangen.

Seit dem Brexit-Referendum bringt der europäische Gedanke wieder Menschen auf die Straßen. Kann es sein, dass die quälende aber lebendige Debatte am Ende ein Europa der Bürger begründet?

Von Gustav Seibt

Wenn am Dienstag das Unterhaus abgestimmt hat, wird man vielleicht immer noch nicht wissen, in welcher Form Großbritannien die Europäische Union verlässt. Sogar die Option, dass der Austritt gar nicht stattfindet, bleibt möglich. Das ist nach zwei Jahren des Überlegens und Verhandelns ein erstaunliches Resultat. Zeit für alle Bürger der Europäischen Union, sich zu fragen, was der quälende Brexit-Prozess für sie gebracht hat.

Als Erstes muss man feststellen, dass das europäische Thema sich im Verlauf dieser Jahre neu politisiert hat. ...