Bret Easton Ellis bei der Lit.Cologne:Das Leben in Sünde

Von Cornelius Pollmer

Die Lit.Cologne ist das "Rock am Ring" der Literatur und traditionell gut besetzt, aber manchmal geht's noch mehr zur Sache als sonst, manchmal erschließt sich schon zu Beginn eines Abends, dass man endlich einmal etwas richtig gemacht hat und also live dabei ist, wenn Besonderes geschieht, statt davon wie üblich hinterher erst zu erfahren. Der Abend des Donnerstags ist ein solcher, denn in der Kulturkirche im Stadtteil Nippes schafft es die welteinmalige Stadt Köln, ihrem Besuch ein genauso guter Gastgeber zu sein, wie - einmal mehr, muss man sagen - sich dabei in Sachen Kölnerhaftigkeit kaum eine Spur zurückzunehmen.