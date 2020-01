München (dpa/lby) - Bayern ist ins neue Jahr gerutscht. Auf unzähligen Silvesterpartys haben Millionen von Menschen den Jahreswechsel gefeiert. Die sonst üblichen Feuerwerke mussten heuer aber vielerorts komplett oder kleiner ausfallen. So galt etwa in München erstmals in Teilen der Altstadt ein Verbot, wie es beispielsweise an den bayerischen Schlössern, Burgen und Residenzen generell der Fall ist. Der Hintergrund ist neben Umwelt- und Brandschutzgründen der Aspekt Sicherheit. In den vergangenen Jahren waren immer wieder beispielsweise Raketen gezielt in Richtung von Menschengruppen oder Rettungskräften abgefeuert worden.