Wiesbaden/Pfungstadt (dpa/lhe) - Im südhessischen Pfungstadt soll 2023 der 63. Hessentag gefeiert werden. Exakt nach 50 Jahren richte die Stadt den Hessentag erneut aus, verkündete Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag in Wiesbaden. "Der Hessentag dauert zehn Tage und hält zehn Jahre", sagte er. Das Fest schaffe ein Wir-Gefühl, das man nicht in Euro messen könne.

Der Hessentag gilt nach Angaben der Landesregierung als größtes und ältestes Landesfest in Deutschland. Im kommenden Jahr findet es zum 60. Mal statt und wird unter dem Motto: "Wir bringen Hessen auf die Bühne" in Bad Vilbel in der Wetterau ausgerichtet. Im Jahr 2021 wird das Landesfest in Fulda und 2022 im mittelhessischen Haiger gefeiert.