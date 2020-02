Wiesbaden (dpa/lhe) - Ministerpräsident Volker Bouffier hat närrischen Prinzenpaaren und ihrem Hofstaat beim Empfang in Schloss Biebrich für ihren ehrenamtlichen Einsatz in der Fastnacht gedankt. "Indem sie unser jahrhundertealtes, aber kein bisschen in die Jahre gekommenes Brauchtum pflegen, sichern und leben sie unsere Traditionen", sagte der CDU-Politiker am Samstag in Wiesbaden. Insgesamt waren der Einladung der Staatskanzlei mehr als 300 Repräsentanten des närrischen Brauchtums aus ganz Hessen gefolgt - darunter auch 37 Kinderprinzenpaare.

Die Narren sind Mitglieder örtlicher Vereine, die der Interessengemeinschaft Mittelrheinischer Karneval oder dem Karneval-Verband Kurhessen angehören. "Sie tragen mit ihrem Ehrenamt dazu bei, dass aus unserer Gesellschaft eine Gemeinschaft wird", sagte Bouffier anlässlich des traditionellen "Empfangs der Tollitäten".